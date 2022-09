Dans son discours sur l'état de l'Union, Ursula Von der Leyen promet une réforme "profonde" du marché de l'électricité

Elle a enfin assuré que l'UE allait doubler ses capacités de lutte contre les incendies l'année prochaine en achetant dix avions amphibies légers et trois hélicoptères supplémentaires.

"Cet été, nous avons envoyé des avions de la Grèce, la Suède ou d'Italie pour combattre des incendies en France et en Allemagne. Mais comme ces évènements deviennent plus fréquents et plus intenses, l'Europe aura besoin de plus de capacités", a-t-elle martelé.

Le discours sur l'état de l'Union, "moment-clé de la démocratie européenne", selon le Parlement, doit permettre à la Commission -non élue mais ayant l'initiative des lois européennes- de rendre des comptes sur son bilan et présenter ses projets.

Un débat d'environ deux heures avec les eurodéputés était prévu à l'issue du discours d'Ursula von der Leyen.

