Dans Scooby-Doo, Vera tombe amoureuse d’une nana super badass : pourquoi c’est important d’avoir plus d’inclusivité dans les dessins animés

Vera rougit, perd ses mots, bredouille. Face à la criminelle Coco Diablo, elle perd totalement ses moyens. C’est sûr, Vera tombe amoureuse !

Dans le nouveau film de Scooby Doo, Vera, l’intello de la bande, fait son " coming out ". Cela signifie qu’on apprend qu’elle est sous le charme d’une autre femme, et qu’elle est donc homosexuelle. Tout le monde s’en doutait un peu depuis longtemps, mais là c’est clair et net. On vous explique pourquoi c’est important d’avoir levé ce tabou.

De plus en plus d’inclusivité et de diversité dans dessins animés

Des filles amoureuses d’autres filles, des garçons amoureux d’autres garçons, ou encore tomber amoureux d’une personne, que ce soit une nana ou un mec, c’est ce qu’on appelle l’amour. Et on peut aimer qui on veut. On a inventé des mots pour définir nos préférences : l’hétérosexualité, l’homosexualité, la bisexualité, la pansexualité… Il y en a plein et ça montre bien toutes les possibilités.

Ces différents modèles se retrouvent de plus en plus souvent à l’écran. Dans “Peppa Pig”, par exemple, il y a une famille avec deux mamans. Dans " Buzz l’Eclair ", une amie de Buzz fait un bisou à une autre femme. Puis il y a aussi les séries comme " She-Ra ", où les princesses ont des couleurs de peau différentes et parfois deux papas.

Pourquoi c’est important

C’est grâce aux histoires qu’on voit et qu’on entend qu’on apprend à réfléchir, à comprendre le monde qui nous entoure. Les dessins animés nous montrent toutes sortes de réalités, ça nous permet d’apprendre à s’ouvrir aux autres, à accepter qu’on ne soit pas tous et toutes les mêmes.

Pour Vera, c’est une bonne nouvelle qu’elle ait osé parler de ce qu’elle ressent envers Coco Diablo. Comme on le disait, ça faisait un moment qu’on s’en doutait. Maintenant qu’elle vit ses sentiments librement, ça nous montre aussi qu’il n’y a rien à cacher et que c’est okay d’être une fille, qui tombe amoureuse d’une fille.