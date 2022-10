Dans "Remède", le rappeur bruxellois Osmoze. mise sur le collectif

Dans le Déclic Culture, Jean-Marc Panis et Anne-Sophie Bruyndonckx accueillent le rappeur Bruxellois Osmoze. évoluant au sein du collectif J&A (jeune & ambitieux), il crée aussi sa propre marque de vêtements à l’âge de 22 ans. Après un premier EP, Osmoze. sort son premier album intitulé Remède, sorti sur les labels La Brique et J&A.

Parmi les chansons de ce premier opus, on retrouve Plan B, une collaboration avec Pierre Mignon, plus connu sous le nom de Peet. Un rap bienveillant et loin de l’atmosphère agressive que peuvent dégager certains autres rappeurs.

Ce qui est cool dans notre atmosphère c’est qu’elle est très bienveillante. […] Se connecter avec des artistes que tu apprécies, c’est ça qui fait qu’on a une espèce de force commune dans Bruxelles. Tout le monde y gagne au final.

Miser sur le collectif tout en étant parfois têtu en studio, c’est la formule gagnante d’Osmoze. Son écriture, il la définit comme un mélange de rimes dans la tête, des discussions avec sa mère ou ses amis, un rassemblement d’écrits sur de multiples thèmes bien conservé dans son téléphone. Le rappeur bruxellois sait aussi s’entourer d’instrumentistes talentueux comme il le fait sur Tunique noire, où un solo de saxophone vient sublimer l’instrumentale.