Dans quels types de quartiers vivre pour être en meilleure santé ?

Dans le détail, l'étude révèle que les femmes ayant vécu dans les quartiers les plus favorables à la marche présentaient un risque de cancers liés à l'obésité inférieur de 26% à celui des participantes ayant résidé dans les quartiers les moins propices aux déplacements à pied. Cette association a tout particulièrement été établie pour le cancer du sein post-ménopausique mais elle a également été vérifiée, bien que de façon plus "modérée", pour les cancers de l'endomètre et de l'ovaire ainsi que pour le myélome multiple.

"Nous avons également observé que l'association entre le haut potentiel piétonnier d'un quartier et le risque plus faible de cancers liés à l'obésité était plus forte chez les femmes vivant dans des quartiers pauvres. Ces résultats suggèrent que les environnements sociaux et économiques des quartiers sont également pertinents pour le risque de développer des cancers liés à l'obésité", conclut Sandra India Aldana, auteure principale de cette étude.