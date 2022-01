Dans quel pays passe-t-on le plus de temps sur les réseaux sociaux ?

D'après l'étude de GWI et We Are Social, Digital Report 2022 Global Overview, un internaute mondial "type" consacre désormais 6h58 heures par jour à surfer sur Internet, "tous appareils confondus", ce qui correspond à plus de 40% de sa vie éveillée passée en ligne si on considère qu'un individu dort 7 à 8 heures par jour. C'est 4 minutes de plus en un an.

Une croissance qui peut paraître insignifiante mais qui, une fois multipliée par tous les utilisateurs d'Internet dans le monde, représente plus de 5 milliards de jours supplémentaires d'utilisation, précise We Are Social.

D'après les estimations de l'étude, les internautes pourraient passer plus de 12,5 trillions d'heures en ligne, dans le monde en 2022.