Dans quel pays d'Europe les habitants pensent-ils avoir la libido la plus élevée ?

Les auteurs de l'enquête pointent également des différences dans les réponses qui peuvent varier en fonction du genre des répondants. "Il est probable que les hommes soient plus disposés à dire qu'ils ont une libido plus élevée et vice versa pour les femmes, car des notions dépassées autour de la sexualité féminine (et masculine) existent toujours", commente Annabelle Knight, experte en sexe et en relations pour Womanizer. L'enquête note toutefois un "écart de libido" de 12% en faveur des hommes (6,53/10, contre 5,76/10 pour les femmes).