Dans quel pays d'Europe le vin coûte-t-il le plus cher ?

Pour preuve, une bouteille de vin en Islande se vend en moyenne près de 15 livres, soit 16,97 euros. Un apéro au Portugal s'avère beaucoup moins onéreux puisque la dépense ne s'élève en moyenne qu'à 3,49 livres, soit 3,94 euros. La France n'apparaît ni dans le classement des pays où le vin est le plus cher ni dans celui où il est le moins cher. Le plus grand pays du vin, en termes de production, l'Italie, qui a totalisé 50 millions d'hectolitres en 2022, n'est pas non plus repris dans ce tableau comparatif.

Par contre, on retrouve l'Espagne, troisième plus grand producteur de vin au monde (35 millions d'hectolitres), derrière la France (44 millions d'hectolitres). Le pays de Cervantès est ainsi un des moins chers pour accorder une cuisine, avec une quille coûtant en moyenne 4,89 livres, soit 5,52 euros.