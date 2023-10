Dans "Pause photographique", Olivier Roller expose les secrets des "Figures du pouvoir"

Photographe talentueux et singulier, Olivier Roller se dirige vers la photographie après des études en Sciences Politiques et en droit. Portraitiste, le photographe ne masque aucune imperfection de ses modèles. Rides, cernes ou grimaces sont exposés à la lumière de son flash comme des traces profondes de notre humanité. En 2022, Olier Roller publiera "Bataclan, mémoire" un ouvrage où l’artiste compile ses clichés de trente survivants des attentats du 13 novembre 2015. Ces membres de l’association Life for Paris se sont fait tatouer pour marquer leur corps en souvenir de leur passage en enfer. Le photographe immortalise ces tatouages et permet à leurs porteurs de raconter leur récit.

Depuis 2009, l’artiste réalise un autre projet, une fresque photographique à l’envergure incomparable. Les portraits de financiers se mêlent à ceux des figures politiques, intellectuelles et publicitaires. Avec cette multitude de portraits, Olivier Roller tente de décrire le pouvoir et l’influence de ce début du XXIe siècle en exposant les personnalités qui le composent. Dans ses expositions, ses clichés qui recouvrent l’entièreté des murs se confrontent aux bustes en marbres d’Empereurs Romains. Passé et présent se confondent, figures de pouvoir s’interrogent et se mêlent.