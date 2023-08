Héloïse au Far-West, Héloïse et les sports de cow-boys : lasso, lancer de couteaux et autres instruments tranchants. Pas si simple qu’au cinéma. Au Willow Springs B & B Way Station, Héloïse va aussi s’initier à la danse country, mais ce lieu hors du commun en Belgique propose aussi un restaurant "So American" et des balades à cheval. Héloïse, future Calamity Jane ?