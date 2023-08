Si le grand trésor historique et architectural de Celles, c’est sa collégiale Saint-Hadelin, construite au XIe siècle et patrimoine exceptionnel de Wallonie, c’est à la lisière du village que se découvre un autre incontournable : le château de Vêves. Pointant ses nombreuses tours vers le ciel, c’est en costume d’époque que Caroline a visité cette demeure digne d’un conte de fées, peuplée de chevaliers et de gentes dames en quête d’un trésor.