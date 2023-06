'Dans mon obscurité', un nouveau thriller de Valentin Musso au scénario hitchcockien

Emma, une jeune femme, correctrice, qui a la particularité d’être aveugle, se sent constamment épiée. Ludivine, une adolescente de terminale, en conflit permanent avec sa mère, tombe amoureuse du bad boy de la classe. Zora, la trentaine, enquêtrice de l’unité des affaires non résolues de la brigade criminelle de Paris complète le tableau. À chaque personnage sont attachés une atmosphère et un style qui donne la dimension polyphonique du roman.

"Pas de 'gore' dans mes romans. Chercher les failles psychologiques, explorer la part sombre de chaque personnage, est ce qui m’intéresse le plus" explique Valentin Musso qui ajoute : "J’avais envie de parler du monde contemporain : réseaux sociaux, harcèlement scolaire, l’emprise et le consentement".

L’auteur nous livre un de ses secrets de fabrication, à savoir une écriture 'à sens inverse' : "Je fais le chemin inverse du lecteur. J’ai toujours les grands rebondissements de la fin de l’histoire en tête, ce qui me facilite l’écriture".