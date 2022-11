"Dans moins de trois mois, cette mission sera opérationnelle" : l’Union européenne va entraîner les militaires ukrainiens

Les ministres de la Défense de l’Allemagne et de l’Espagne ont annoncé mardi leurs projets de formation de milliers de militaires ukrainiens dans le cadre du programme de l’Union européenne pour aider à soutenir la riposte de Kiev contre la Russie.

L’Union européenne a lancé la plus grande mission d’entraînement militaire de son histoire qui vise à former et entraîner 15.000 soldats ukrainiens dans différents Etats membres.

"Dans moins de trois mois, cette mission sera opérationnelle. C’est un temps record pour les Européens", a souligné le chef de la diplomatie européenne, l’Espagnol Josep Borrell, à son arrivée pour une réunion des ministres de la Défense de l’UE à Bruxelles.