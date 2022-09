"Dans Manureva d'Alain Chamfort, le bateau c'est la mort. Et quand on sait que Manureva est un oiseau de voyage…"

Avec une voix qui ferait passer Patrick Juvet pour Andrea Boccelli... Comme quoi, on peut s'appeler Gainsbourg et faire petit... Ce n'importe quoi, Chamfort n'en veut pas et il demande à Gainsbourg de livrer un autre texte...L’autre, il a la flemme, il ne bouge pas.Et c’est parce que Jane Birkin est la marraine du trimaran d’Eugène Riguidel – un autre navigateur français qui a fait la Route du rhum – et qu’ils ont dîné ensemble que Gainsbourg – fasciné par cette histoire de bateau évaporé (on n'a jamais rien retrouvé) – écrit " Manureva". Y'aurait pas eu ce dîner, y'aurait pas eu "Manureva" et on en serait resté à "Adieu California".

Ce qui est intéressant dans le texte de "Manureva", c'est le thème de la disparition :

"Manu Manuréva. Où es-tu Manu Manuréva. Bateau fantôme - toi qui rêvas

Des îles et qui jamais n'arriva. Là-bas. Où es-tu Manu Manuréva. Portée disparue Manuréva"... Quand on lit bien, on peut percevoir que - dans "Manureva" - Gainsbourg évoque - inconsciemment - ses phobies : le grand air, le large (lui qui préférait se faire et se défaire une santé en boîtes de nuit), les voyages (lui qui ne partait jamais en vacances), l'eau (lui qui préférait l'alcool) - et surtout, en sous-texte, il parle de son angoisse de la mort... Il a peur de disparaître, Gainsbourg , tellement peur qu'il va se dédoubler puisqu'à Gainbourg, il ajoutera Gainsbare , alors qu'il a déjà une soeur jumelle... Pour contrer la peur de la mort, il veut occuper l'espace... Et dans le texte de "Manureva", il va jusqu'à glisser un clin d'oeil à sa propre carrière lorsqu'il évoque les possibles destinations du trimaran à la dérive, il dit "As-tu abordé les côtes de Jamaica"... Si on regarde les dates, quand il écrit "Manureva", on est en plein dans le sujet.