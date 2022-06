Dans Liège en Prime, le patron de la FN analyse les conséquences de la guerre sur le secteur de l’armement en Région wallonne

La guerre russo-ukrainienne bouleverse l’état du monde. Pour les entreprises wallonnes du secteur de l’armement, qu’est-ce que ça change ? Pour les militaires, ce conflit de haute intensité impose des révisions stratégiques fondamentales ; c’en est fini des discours sur des relations internationales multipolaires, c’est le retour au temps des blocs, et c’est en conséquence l’artillerie lourde qui a le vent en poupe. Comment la Fabrique Nationale, spécialiste du petit calibre doit-elle réagir ? Et puis les opinions publiques évoluent : la nécessité d’une industrie de la défense est redevenue politiquement correcte. Devient-il plus facile de vendre des pistolets ou des mitraillettes à l’étranger ? Le problème des licences à l’exportation est-il désormais résolu ? Le niveau des préoccupations éthiques s’abaisse-t-il ? Dans cet entretien, Julien Compère l’administrateur-délégué de la FN Herstal apporte quelques éléments de réponse.

Il évoque également la question de la diversification. C’est l’une des missions que le gouvernement régional lui a confiées. Mais pas questions d’en revenir aux raquettes de tennis, aux planches à voiles, ou aux mobylettes : il ne s’agit pas de produire "quelque chose" à destination du grand public, il ne s’agit pas de mener des opérations "cosmétiques" pour satisfaire des associations pacifistes, mais plutôt de réfléchir à de réelles réorientations des compétences.