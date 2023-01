Dans "Liège en Prime", Diana Nikolic, la femme qui monte au sein du mouvement réformateur

Elle se définit comme "le couteau suisse du mouvement réformateur", nouvelle variante du principe, à la limite de la langue de bois, selon lequel un mandataire siège là où son parti le juge le plus utile… Mais dans son cas, ça correspond sans doute à la réalité : depuis quelques mois, elle prend de l’importance au sein des libéraux liégeois. Alors que la fin de carrière se profile pour Christine Defraigne, la succession commence à se jouer à plusieurs niveaux. Et Diana Nikolic, cheffe de groupe au conseil communal en cité ardente, peut ambitionner un poste d’échevine. Elle ne cache d’ailleurs pas son souhait d’exercer des fonctions exécutives, localement par exemple. Le souci, c’est que c’est incompatible avec un siège de députée wallonne. Or, au niveau régional également, son influence grandit. Et les élections législatives, qui approchent, vont précéder de quelques mois le scrutin municipal. Alors, qui va se présenter où ? C’est maintenant que les uns et les autres se positionnent. C’est une question de personnes, c’est également affaire de ligne politique. Et même si, à première vue, elle ne cultive pas une image de progressisme, Diana Nikolic (Nico-lîdje, pas Ni-colique, elle y tient), s’affirme très à l’aise avec le libéralisme social à la sauce Defraigne…