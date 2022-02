" Dans les yeux d'une jumelle ", où comment exorciser le cancer par l'écriture

" A l’époque, Hélène n’allait pas très bien. Elle habitait à Amsterdam, était éloignée de sa jumelle et cette situation était difficile à vivre pour elle ", explique Pierre Paulus, mari de Stéphanie. " Avec Stéphanie, on cherchait comment l’aider et quand on s’est retrouvé pour vivre cette nouvelle hospitalisation ensemble, on s’est dit que ce serait un bon projet d’imaginer comment Hélène vivait le cancer de Stéphanie. "

" J’ai commencé à écrire un premier chapitre, je lui ai montré et elle a été sensible à l’idée. Au fil de l’hospitalisation et dans les deux mois qui ont suivi, j’ai continué à écrire et Stéphanie m’a guidé dans l’écriture. "