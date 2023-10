"Dans les yeux d’Émilie" : d’où vient la ferveur autour de ce titre de Joe Dassin entonné à la Coupe du monde de rugby ?

"Dans son quartier du Vieux Québec / Les rues ont l’air d’avoir l’accent / Et l’an deux 2000 voisine avec, les maisons grises du vieux temps".

Joe Dassin nous emmène dans le centre historique de la ville de Québec, c’est ce qu’on appelle le Vieux Québec. Déjà en 1978, cette ville, et cette province, ont la réputation d’être un mix entre passé et présent où se joue le futur.

"Mais l’hiver vient d’éclater / Le Saint-Laurent est prisonnier / D’un décembre qui va bien durer six mois / Quand les jours ressemblent aux nuits / Sans éclaircie à espérer / Qui peut croire que l’été nous reviendra". Le Saint-Laurent est le grand fleuve qui traverse le Canada et qui, justement, borde le Vieux Québec. Et c’est ici que les fans de rugby s’excitent :

"Moi, j’avais le soleil / Jour et nuit dans les yeux d’Émilie / Je réchauffais ma vie à son sourire / Moi, j’avais le soleil / Nuit et jour dans les yeux de l’amour".

Chez les fans de rugbys et chez les étudiants, cela tape des mains sur le bar… Bien loin de l’atmosphère donnée dans la chanson.

"Dans son quartier du vieux Québec / Quand les toits redeviennent verts / Quand les enfants ont les pieds secs / On tourne le dos à l’hiver / C’est la fête du printemps / Le grand retour du Saint-Laurent / On dirait que les gens sortent de la terre / Mais Émilie n’est plus à moi / J’ai froid pour la première fois".

On voit donc que le narratif de la chanson est construit sur le passage des saisons. On parle d’abord : de l’hiver, de décembre, de "jours qui ressemblent aux nuits". On évoque aussi le gel avec "le Saint-Laurent est prisonnier", ce qui sous-entend que le fleuve est gelé. Et puis on parle du printemps, et du retour du vert, et de la fin de l’hiver.