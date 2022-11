Dans les souliers d'un cireur de chaussures : "Mon plaisir, c'est de faire plaisir au client"

Sur un tricycle

Autrefois dans le documentaire télévisé, Marcello Faraggi, journaliste pendant plus de trente ans, a senti le besoin de reconversion avec l'avancée du digital et a découvert le métier de cireur il y a sept ans. "On parle toujours d'un métier ancien, du passé. Je voulais savoir comment il se pratique aujourd'hui. Je me suis donc rendu dans différents pays, pour voir comment les confrères travaillent à un haut niveau", nous a-t-il retracé, citant Londres, Paris ou Francfort. L'activité ne s'exerce plus que rarement dans la rue. Actuellement, Marcello s'installe dans trois luxueux hôtels de la capitale et prend part à des événements commerciaux ou d'entreprises, parfois à l'étranger, utilisant différents fauteuils, voire un tricycle. Des patrons -de cabinets d'avocats, par exemple- font aussi appel à lui pour leur personnel. Les employés travaillent alors un moment dans les pantoufles fournies, avant de récupérer leurs chaussures après son intervention dans son coin. Pour l'instant, il cherche deux autres points de chute, des endroits avec du passage, comme un centre commercial. Par le passé, on l'a vu à l'aéroport de Zaventem, jusqu'à l'attentat, mais la commission demandée y était trop conséquente, et au marché de la place du Luxembourg, à Ixelles, où le défi de la météo pluvieuse était difficilement conciliable avec un emplacement payant.

À vélo cargo

Indépendant, Marcello ne cache pas des revenus peu élevés et donc l'importance des pourboires. À Bruxelles, il abandonne sa camionnette pour circuler à vélo cargo, équipé d'une remorque. Ses brosses et produits haut de gamme, ainsi que ses cartes à jouer -pour protéger les chaussettes- et son briquet -pour brûler les fils qui dépassent- tiennent en effet dans une mallette, qu'il emporte partout. Pour les cas où une réparation est nécessaire, le cireur collabore avec un cordonnier bruxellois.