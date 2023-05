Dans les Shetlands, perpétuer la tradition du tricot, une maille après l'autre.

Installée dans le fauteuil de son salon, Hazel Tindall manie ses aiguilles à tricoter avec vitesse et précision tandis que sur ses genoux, un vêtement coloré prend forme.

Chez les Tindall comme chez d'autres familles des îles des Shetlands, archipel isolé dans le nord de l'Ecosse connu pour ses moutons, le tricot a été pendant des générations une source de revenus. Les habitants ont longtemps échangé leur laine contre de la farine ou du sucre apportés par les pêcheurs de passage.

Mais la découverte du pétrole au large dans les années 1970, la mécanisation et les importations bon marché ont poussé beaucoup d'habitants à se tourner vers des métiers plus lucratifs. Et aujourd'hui, Hazel Tindall, 70 ans, craint que sa passion ne disparaisse.