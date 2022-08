Dans les parcs d’attractions européens, la course au photovoltaïque est lancée !

Dans la banlieue de Barcelone, PortAventura World vient d’annoncer la construction d’une centrale solaire. Un gigantesque espace de 6,4 hectares sera recouvert d’ici la fin de l’année par plus de 11.000 panneaux solaires afin de générer près d’un tiers de l’énergie requise pour faire "tourner" la destination. Le parc espagnol la présente comme la plus grande centrale solaire jamais reconstruite dans un resort espagnol.

Le parc d’attractions le signale comme l’une des plus grandes dans un resort touristique en Europe.

Cela représentera l’équivalent de 9 terrains de football.

La course au parc d’attractions qui s’équipera de la plus grande centrale solaire est lancée. Car en avril dernier, Disneyland Paris avait annoncé la mise en service de la première tranche de son parc photovoltaïque, incarné par 46.000 panneaux. En tout, il y en aura 82.000 à l’horizon 2023. Les fans de Mickey peuvent eux-mêmes constater l’engagement de Disney en repérant l’infrastructure située au niveau du parking des visiteurs. Le match entre PortAventura World et Disneyland est déjà gagné d’avance par le second puisque son projet couvrira 11.200 places de parking sur 20 hectares, soit l’équivalent de 27 terrains de foot.