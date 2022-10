Dans les montagnes du Lesotho, le temps long, les ânes et les brebis

A califourchon sur son âne, Matekoa Libe part au petit trot sur les chemins caillouteux et abrupts. Ses jambes trop longues battent les flancs de la petite monture. "Je vais chercher du gaz au village", lance le garçon radieux de 18 ans. Un bonnet enfoncé sur la tête et des lacets noués à la va-vite, il fait repartir le baudet en agitant un pompon coloré au bout d'un bâton.

Il descend ainsi des hauteurs de Thaba Bosigo, à environ 25 km de la capitale Maseru. C'est ici le berceau de la Nation sotho, principale ethnie de la monarchie constitutionnelle de 2,2 millions d'habitants. L'Histoire raconte que cette barrière rocheuse culminant à 1.804 mètres a servi de refuge aux pasteurs sotho contre les offensives des colons européens et des guerriers zoulous d'Afrique du Sud au début du XIXe siècle.

Aujourd'hui encore, le moyen le plus commode et le plus employé pour se déplacer hors des grands axes est à dos d'animal.

Pays parmi les plus pauvres de la planète, le Lesotho manque d'infrastructures. Trois grandes routes mènent au nord, au centre et au sud à partir de Maseru. Et au bout de la voie principale dans la capitale, l'Afrique du Sud, derrière un poste-frontière.