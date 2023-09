Dans les milongas de Buenos Aires, la crise se danse, comme toujours

D’ailleurs au "Nuevo Gricel", local où Ana Bocutti organise de temps à autre une milonga, la piste accueille jusqu’à 200 couples, mais tous loin s’en faut, ne payent pas les 2000 pesos (5 dollars au taux officiel) l’entrée. Beaucoup, au titre d’habitués, payent la moitié, d’autres entrent gratis "pour garder une ambiance vivante". Moyennant quoi la capitale argentine continue de proposer une trentaine de milongas en moyenne tous les soirs de la semaine, des luxueuses aux informelles, des traditionnelles aux queers, pour tous les styles, toutes les bourses. Et pour les plus petites bourses encore, il y a la milonga "open", telle "La otra" (l’autre) sous les platanes et gommiers de la place du Parlement. Une milonga "à la gorra" (au chapeau), où quiconque peut venir danser, encadré par un ou deux danseurs confirmés. Sous les yeux de SDF, qui campent à deux pas.

"On est là pour offrir un espace libre, inclusif, où danser le tango sans que ce soit une dépense. On fait passer un chapeau, les gens mettent ce qu’ils veulent, ce qu’ils peuvent", explique Valentin Rivetti, tanguero de 24 ans, "taxi-dancer" (loué à l’heure en milonga) à ses heures, et qui arrondit ici ses fins de mois. Avec, parfois un joli pourboire laissé par un touriste étranger.

"Les milongas survivent parce que c’est un besoin. Des crises, il y en a eu et il y en aura toujours", médite Nicolas di Lorenzo, pianiste du duo qui gère et anime "La tierra". "On vient ressentir une étreinte, une connexion avec soi et les autres". La milonga, "c’est un investissement pour le cœur et l’esprit", s’enthousiasme Andrea Censabella, trentenaire habituée du lieu.