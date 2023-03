Dans les Landes, réutiliser les eaux usées pour anticiper les sécheresses.

Ce réservoir stocke 300.000 m² d'eaux usées et les restitue à trois agriculteurs qui, en échange, ne prélèvent plus rien alentour et entretiennent le réseau de canalisation et les pompes.

Pour Jacques Labarchède, exploitant de 59 ans relié à l'ouvrage, "c'est une grosse épée de Damoclès de moins sur la tête".

La sécheresse de 2022 qui a anéanti "60% des productions" chez ses voisins et les restrictions d'irrigation menacent de se répéter à l'avenir avec le changement climatique.

La réutilisation des eaux géo-thermales "a servi d'exemple", poursuit M. Rabe : la Chambre d'agriculture et les pouvoirs publics locaux ont d'autres projets en lien avec des stations d'épuration. Le plus avancé vise à acheminer, en 2026, les eaux retraitées d'une installation de Mont-de-Marsan vers une centaine d'agriculteurs afin qu'ils ne pompent plus dans une rivière à l'est de la ville.