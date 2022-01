"Dans les hôpitaux, on voit toujours énormément de non-vaccinés, on se demande où le virus va les débusquer": que disent les chiffres ?

Au niveau des hospitalisations classiques, au niveau du pays, la situation ne semble pas avoir changé: en nombre absolu, il y a beaucoup plus d'entrées de personnes vaccinées, même si vu leur faible proportion, un non vacciné a beaucoup plus de risques d'être hospitalisé, quel que soit son âge. Pour les plus de 65 ans, c'est surtout visible après la dose booster (réduction du risque d'hospitalisation de 84% par rapport à un non vacciné)

L a situation est toutefois plus équilibrée au niveau wallon, où sur deux semaines, du 3 au 16 janvier, on a enregistré 310 nouveaux patients non vaccinés, contre 340 vaccinés (pour ceux dont le statut est connu). Mais attention, ces chiffres reprennent aussi les patients hospitalisés pour une autre raison, et détectés positifs après leur arrivée. Or, dans les patients hospitalisés pour une autres raison, avec 84% d'adultes vaccinés en Wallonie, on trouve surtout des vaccinés.

Il est donc probable qu'à Charleroi, il y ait en effet une majorité de nouveaux patients admis POUR Covid qui soient effectivement non vaccinés.