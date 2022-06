Dans les Hautes Fagnes, un jardin d’herboriste pour apprendre à distinguer remèdes et poisons

Les laboratoires Ortis s’occupent de phytothérapie, à Butgenbach. Ce sont le plus souvent des compléments alimentaires aux vertus médicinales. La firme entretient également, en face de son usine, un jardin d’herboriste. Plusieurs jardins, en fait. L’un est consacré à des végétaux non indigènes, mais qui se sont acclimatés, comme le gingembre ou le curcuma. Un autre permet de comprendre l’utilité de plus d’une centaine de plantes, dont les fleurs, les feuilles ou les racines servent à soigner les maux les plus divers, comme l’alchémille, utilisées pour les douleurs du cycle menstruel ou le gattilier, efficace contre le retour d’âge… et contre les ardeurs sexuelles des moines, s’il faut en croire un usage ancestral.