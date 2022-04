Dans les entrailles de la citadelle de Namur

Elle trône fièrement au confluent de la Meuse et de la Sambre : il s’agit de la citadelle de Namur ! En plus d’offrir de vivifiantes balades et un magnifique point de vue sur la capitale wallonne, elle regorge aussi de possibilités de visites : direction les entrailles de la forteresse.

On peut désormais visiter son réseau de souterrains, témoins rescapés de plusieurs siècles de conflits. En inspectant ces kilomètres de galeries, Napoléon aurait qualifié la citadelle de Namur de "termitière de l’Europe". Avec une scénographie son et lumière unique en son genre, vous serez littéralement immergés au cœur de l’histoire militaire de notre pays.