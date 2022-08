Dans les coulisses du film Les Oiseaux, d'Alfred Hitchcock

Des vols d'oiseaux hargneux et agressifs, des mouettes, des corneilles, des corbeaux, des freux, des bouvreuils s'attaquant à des humains, semant le chaos en quelques coups de becs, de plumes et de serres... Le film d'Alfred Hitchock Les Oiseaux, sorti en 1963, est un film d'épouvante, sans fin véritable, montrant la puissance animale, la destruction par la nature de nos nos faux semblants et de nos vernis sociaux. Un film culte qui a flanqué la frousse à des générations de spectateurs.

Travelling revient sur le tournage difficile de ce classique du suspense, avec de vrais oiseaux et une actrice au bord de la crise de nerf. Un film où il n'y a pas de musique, uniquement des sons de vent, de cris, de battements d'ailes, et des effets sonores, pour une tension qui va crescendo.

Vous apprendrez aussi comment Alfred Hitchcock s'est pris d'une passion destructrice pour son actrice Tippi Hedren et l'a modelée, à l'écran comme à la vie, comme son héros l'avait fait dans un de ses précédents films, Vertigo.