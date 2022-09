Dans les coulisses des négociations entre marques et supermarchés

Ce lundi, la Première s’est plongée dans les coulisses tops secrètes des négociations entre les marques et les supermarchés concernant les prix. Depuis plusieurs jours, certains rayons sont vides dans certains magasins, parce que les prix de ce que l’on achète dans ces magasins se font sur base de discussions entre producteurs et supermarchés. Et cette année, ces discussions sont très tendues.

Pour y voir plus clair à propos de ces négociations hautement stratégiques, quels produits, à quels prix, etc… notre collègue Simon Bourgeois a décodé ces mécanismes en compagnie de Geert Roels, directeur des achats chez Colruyt et Pierre-Alexandre Billiet du magazine Gondola, spécialisé dans la grande distribution.