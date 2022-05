Dans les coulisses de la victoire de Remco Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège

On a déjà beaucoup écrit sur le succès de Remco Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège. On a évoqué les aspects tactiques, son impressionnant démarrage au sommet de La Redoute ou encore son numéro de soliste de près de 30 kilomètres. La formation Quick Step-Alpha Vinyl nous propose un autre point de vue sur l’exploit de son jeune coureur.



De la chute de Julian Alaphilippe et Ilan Van Wilder à la joie de la victoire de Remco, la journée a été riche en émotions au sein du Wolfpack. Le stress dans la voiture des directeurs sportifs, l’effusion de joie sur la ligne, le retour du héros à l’hôtel, les retrouvailles avec l’équipe et le discours du vainqueur, la formation belge nous emmène dans les coulisses de la victoire de Remco Evenepoel sur la Doyenne des classiques.