Dans les coulisses de la rénovation du béguinage d’Anderlecht

À partir des 1930, le lieu abrite un musée de la vie locale et d’art religieux. Une fonction qu’il a gardée depuis, et qu’il continuera d’exercer à l’avenir. En 1970, le béguinage d’Anderlecht subit une première grosse rénovation. Il faut remplacer certains murs vétustes des bâtiments conçus, à l’origine, comme des bâtiments ruraux. La ville ayant gagné du terrain, l’activité humaine et la pollution ont abîmé les torchis et charpentes anciennes. On isole également les toitures… à l’amiante. Un élément qu’il a fallu évidemment prendre en compte dans la rénovation actuelle.