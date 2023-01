Dans les coulisses de l'expo Johnny!

Direction l’Afrique de l’Ouest à présent. Et plus précisément la Côte d’Ivoire où Myriam Marchand est partie à la rencontre de la Belge Bénédicte Meurant. Bénédicte fait partie de ces expatriés talentueux et créatifs. Il ne lui a pas fallu un an pour créer Nota Bene Creations, une boutique d’artisanat qui a très vite connu le succès.