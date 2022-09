Dans les coulisses de l’Ecole Hôtelière de la Province de Namur

Créée en 1937, l’EHPN est une école secondaire (accessible dès la 3ème année) où une formation générale solide est dispensée, et à laquelle se greffe une formation spécifique et technique dans tous les métiers de l’hôtellerie et de la restauration (cuisinier, chef, pâtissier, barman, maître d’hôtel, sommelier, gouvernante ou majordome, ...). Sa réputation, basée sur la rigueur et l’effort, les valeurs fondamentales et la noblesse du métier et l’éducation au goût, n’est plus à faire.

Bon nombre de chefs étoilés ou de sommeliers renommés de chez nous sont d’ailleurs passés par cette institution namuroise, comme Lionel Rigolet du "Comme chez Soi**" à Bruxelles, Pierre Résimont de "l’Eau Vivre**" et en sont aujourd’hui les meilleurs ambassadeurs.

Ecole Hôtelière de la Province de Namur

Avenue de l'Ermitage 7 - 5000-Namur (Citadelle

081 / 77 68 34

