Dans les coulisses d'un spectacle monumental à l'Abbaye de Villers-la-Ville

La séquence " Au cœur de " des Ambassadeurs vous emmène à l’Abbaye de Villers-la-Ville. Les ruines de l’ancienne abbaye cistercienne du 13e, site majeur du Brabant Wallon, servent régulièrement de cadre à des spectacles comme " Visitors " auquel notre équipe a pu assister. Ce parcours-spectacle plonge les spectateurs en totale immersion dans l’Abbaye sur fond de mystères et de fantômes. Il met en scène acteurs, danseurs et performers sur toile de fond de vidéo-mapping et effets spéciaux…