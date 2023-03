Dans les coulisses d'un musée fascinant : l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

À Bruxelles, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique propose depuis peu des visites guidées de ses coulisses.

Vous connaissez le Muséum, visitez l’institution scientifique dont il est la vitrine !

Créé il y a plus de 170 ans, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique réunit aujourd’hui 165 scientifiques sans compter les nombreux collaborateurs belges et étrangers, techniciens et bénévoles. La mission de tous ces biologistes, paléontologues, anthropologues ou océanographes : étudier la biodiversité de notre planète !