Dans les coulisses d’OnlyFans : un acteur majeur de la plateforme témoigne

Fondée en 2016, cette plateforme héberge des contenus très divers, allant de la musique à la cuisine, en passant par la musculation. Un peu comme Youtube ou Twitch, en somme, à une différence près : il n’existe aucune politique de restriction de contenu sur OnlyFans.

Dès lors, le site n’a pas tardé à acquérir une réputation sulfureuse, due au nombre astronomique d’images suggestives, dénudées et à caractère sexuel qui s’y trouvent postées chaque jour. Et si au départ on a surtout vu des acteurs pornos s’inscrire sur ces plateformes, le phénomène s’est par la suite étendu aux stars de téléréalité, voire à des personnes plus lambda, qui dorénavant peuvent en quelques clics mettre leurs photos et vidéos intimes en vente.

Ainsi, on assiste depuis quelques années à une démocratisation de la création de contenu pornographique. Plus besoin, en effet, de passer par des sociétés de production pour toucher une audience : un téléphone portable et un accès à internet suffisent dorénavant pour devenir une véritable pornstar.