Dans les conflits modernes, les drones vont fondamentalement changer la manière de faire la guerre

Sur le terrain, cela se traduit par des attaques plus précises et efficaces, notamment grâce au développement des intelligences artificielles. Certains drones peuvent notamment être autonomes et prendre des décisions par eux-mêmes : "On parle de drones autonomes dans le cadre principalement du fait où le drone peut prendre des décisions seul. C’est-à-dire que le fait qu’il suive un chemin préprogrammé sans assistance humaine existe depuis longtemps et c’est simplement de l’automatisme. Par contre, le fait qu’il puisse prendre une décision sur son trajet ou sur ses activités, là, ça le rend autonome. Par exemple, ça pourrait être de lui dire : 'tu vas chercher dans cette zone-là et tu vas, dans le cadre du conflit en Ukraine par exemple, chercher un char. Et quand tu trouves le char, tu vas te positionner au-dessus et tu largues la bombe '", indique l’ingénieur.

Geoffrey Mormal confirme d’ailleurs que ces drones, capables de larguer des bombes ou de tirer sur des cibles sans être contrôlés par un humain existent déjà, mais il précise que son entreprise n’en produit pas.

Des drones civils détournés pour réduire les prix

Les nations les plus avancées dans la fabrication de drones militaires sont principalement les Turcs et les Américains. Reste que l’ingéniosité de certaines armées et de certains combattants permettent de s’équiper pour peu cher en transformant des drones civils en drones mortels : "On le voit depuis des années en Afghanistan, en Syrie, etc., où on voit des drones du commerce à quelques centaines d’euros qui sont utilisés pour pouvoir larguer des grenades sur les camps militaires. Donc clairement, aujourd’hui, ils doivent très certainement aussi s’en servir dans les zones de combat. La limite à ce niveau-là est que les drones commerciaux ne sont pas conçus et ne sont pas équipés pour supporter des environnements militaires, donc des environnements qui sont brouillés ou qui sont extrêmement interférents. Ils sont donc probablement moins efficaces dans des zones un peu plus protégées", souligne Geoffrey Mormal.

Des engins peu chers, capables de détruire beaucoup de choses, même des chars à plusieurs millions d’euros… Est-ce que cela va radicalement changer la façon de faire la guerre ? Pour l’expert, cela sera en effet le cas : "On voit clairement que le drone a repris une place assez importante au niveau des appels d’offres des armées. On est ici, dans le cadre de guerre, totalement asymétrique, dans le sens où on doit, pour protéger de petites zones, investir des millions d’euros contre des machines qui sont à quelques centaines d’euros. Donc oui, je pense que ça va clairement changer la façon de faire la guerre. D’autant qu’ici, dans le cadre du conflit ukrainien, il a été clairement démontré que c’est assez efficace."

Comment se défendre face à ces drones ?

L’usage des drones dans un conflit pourrait donc radicalement changer le visage de la guerre moderne. Mais les armes de défenses se développent également.

La première étape passe tout d’abord par la détection de ces engins volants : "On a des premiers systèmes de détection qui sont des systèmes de repérage radio. Est-ce qu’on détecte un drone qui émet des émissions radio ? C’est assez léger, c’est assez facile, mais de très courte portée. Et sinon, ce sont des radars qui coûtent plusieurs millions d’euros et qui vont détecter les drones entre un et trois kilomètres selon leur taille. Généralement, c’est plutôt un kilomètre", explique l’expert de l’armement.