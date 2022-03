Dans les collines du sud-est de la Pologne, un embouteillage de réfugiés qui attendent dehors la nuit par -7°C

Une dame emmitouflée dans sa veste d’hiver exprime ses inquiétudes. "Il ne reste rien de notre maison. Elle était en première ligne et elle a été détruite. Et là, avec les enfants, on part vers l’inconnu."

Andrzej est interprète. Un rôle clé dans l’accueil des réfugiés. "Ils sont vraiment fatigués après 4, 5, 6 jours de voyage", dit-il. "On organise ce qu’on peut pour qu’ils ne meurent pas de froid ou de faim et de l’aide médicale mais plus de transport serait utile. Pour les emmener vers l’ouest. Plus loin en Pologne, L’Allemagne ou la Belgique."

L’enjeu sur ce poste frontière, c’est de faire avancer le plus vite possible les réfugiés vers les centres de transit aménagés 10 km plus loin ou quand il est plein, à Przemsyl, à 1 heure de route de la première ville d’importance après la frontière. Et il ne faut pas trop traîner parce que beaucoup d’autres Ukrainiens arrivent et les quelques tentes ne pourront pas accueillir tout le monde.