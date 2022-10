Dans les chaînes de restaurants, ces ingrédients sont les plus appréciés dans les offres limitées.

De la pomme, du bacon et des produits de la mer. Voilà quelques-uns des ingrédients dont raffolent les consommateurs qui profitent des offres limitées proposées par les chaînes de restaurants et les fast-food. Ces menus et sandwiches éphémères, qui sont de véritables coups marketing, ne sont pas près de disparaître et on sait déjà qu'ils seront prochainement agrémentés d'alternatives végétales et de piments.