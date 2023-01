Dans les Appalaches, Asheville et sa bière mais aussi l’album "Morning Star" de Julia Sanders

Juia Sanders s’est entourée de belles signatures comme le producteur John James Tourville du groupe The Deslondes, et elle mélange subtilement folk, bluegrass et country music (avec de la pedal steel) et c’est, justement, cette subtilité qui apporte une continuité agréable à l’album. "Morning Star", onze pistes de belles sonorités americana que je vous ferai découvrir au fil des semaines dans ''Route 66'', le dimanche sur Classic 21, dont voici un extrait : ''Only Me And You''.

www.juliasandersmusic.com

www.exploreasheville.com