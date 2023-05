Dans les Alpes-Maritimes en France, la piscine du roi Albert II fait parler d’elle

La piscine du roi Albert 2 dans sa résidence du sud de la France fait couler… beaucoup d’encre dans la presse française, an raison de son importante consommation d’eau. Le maire de Châteauneuf-Grasse, en région Provence Alpes Côte d’Azur, ne décolère pas. Certains habitants VIP de sa commune exagèrent alors que toute la région est soumise à des restrictions d’eau.

Outre Albert 2, des Premiers ministres, des ministres, et d’anciens présidents de Conseils. Pour Emmanuel Delmotte, le maire de Châteauneuf-Grasse, ces habitants aux résidences secondaires ne respectent pas le règlement communal relatif aux économies d’eau et certaines restrictions. Pire, ils arrosent sans cesse leur jardin, remplissent leur piscine… et certains en possèdent trois.

Certains propriétaires comme Silvio Berlusconi ou le Grand-Duc de Luxembourg consomment plus qu’une maison de retraite de 200 personnes avec des pics de 2000 m³ par semaine.

Pour le maire, il est compliqué d’agir car ces résidents privilégies jouent la carte de l’immunité diplomatique et font parler leurs relations. En cas de plaintes, ils outrepassent l’administration communale pour tout de suite appeler le ministre français des affaires étrangères voire le président. Dans le sud de la France, victime de la sécheresse, cette absence de conscience écologique… c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Une information du quotidien français Libération.