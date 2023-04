Dans les Alpes du Sud, un lac azur s’entoure de vignes, forêts et torrents

Le lac de Serre-Ponçon et ses 80 kilomètres de rives signe d’un bleu profond et scintillant l’entrée des Alpes. Il vit depuis plus de soixante ans au rythme de la Provence et du climat alpin. " Ce lac artificiel a été créé pour gérer les crues dévastatrices de l’Ubaye et de la Durance, et produire de l’hydroélectricité ", explique Alexis qui vit et travaille à Embrun. Il fournit aussi de l’eau pour les cultures via le canal de la Durance jusqu’à l’étang de Berre à 180 kilomètres d’ici. Il donne également de l’eau potable aux citadins de Marseille et d’Aix-en-Provence. L’eau basse en ce mois d’avril, on la doit à l’importante production électrique hivernale. Le lac baisse en moyenne de 20 mètres pour accueillir également la fonte des neiges au printemps. L’occasion de traverser le lac à pied sur le viaduc de Chanteloube. Le projet de ligne ferroviaire entre Gap et Barcelonnette a été interrompu à 10 kilomètres de son terme, à cause de la mise sous eau du lac en 1961. L’hiver on y marche au sec, l’été, on progresse jambes et pieds dans l’eau. " Ici, on peut skier le matin dans la station des Orres à 20 minutes, et puis pratiquer un sport de glisse sur le lac grâce au vent thermique qui se lève l’après-midi. " Aux activités comme la voile, le windfoil et le kitesurf, s’ajoute la baignade, autorisée et surveillée sur cinq plages.