Dans les Adeps : du sport pour tous, toute l’année, en plein air ou en extérieur !

La Fédération Wallonie Bruxelles, c’est 39 millions d’euros qui sont alloués au sport dans un seul but, donner et cultiver le goût du sport ! Et pour découvrir "les secrets du métier" de directrice de Centre Adeps, Joëlle s’est rendue dans un des dix-huit centres du pays, celui de la Fraineuse. Dans ce centre situé dans la commune de Spa, vous pouvez pratiquer toute l’année une large série d’activités, que ce soit en plein air ou en intérieur !