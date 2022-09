Dans le Wyoming, le combat d’un père contre l’épidémie de suicides

Dans le Wyoming, connu pour être l’État le moins peuplé d’Amérique, le taux de suicide est deux fois plus élevé que dans le reste du pays.

Ici, les villes sont distantes de plus de 150 km, la météo est plus qu’inhospitalière et deux-tiers des adultes ont une arme à leur domicile, autant de facteurs pointés par les experts pour expliquer que l’on y met fin à sa vie plus qu’ailleurs.

Ajoutez à cela une "mentalité de cow-boy", héritage direct de l’hostilité de la région, "où il faut se relever quand on tombe, où il ne faut pas pleurer quand on est un homme", décrit Lance Neiberger.

Le Wyoming a aussi une population très majoritairement blanche, statistiquement davantage en proie au suicide. En 2020, 70% des Américains qui se sont suicidés étaient des hommes blancs.