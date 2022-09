Dans le ventre de leur mère, les bébés réagissent différemment aux saveurs, selon une étude.

Lors de cette étude, menée par des scientifiques des universités britannique de Durham et française de Bourgogne et publiée dans la revue Psychological Science, 100 femmes âgées de 18 à 40 ans et enceintes de 32 à 36 semaines ont passé des échographies 4D.

Ces images ont permis aux chercheurs d'observer la façon dont les futurs bébés réagissaient lorsque leur mère mangeait de la carotte ou du chou frisé. Les fœtus exposés à la carotte ont montré "un visage riant" tandis que ceux dont les mères avaient mangé du chou kale, prisé des amateurs de nourriture saine, présentaient "un visage larmoyant", ont établi les chercheurs.

"Un certain nombre d'études avaient suggéré que les bébés pouvaient goûter et sentir dans l'utérus mais elles étaient basées sur des résultats après la naissance. Notre étude est la première à mettre en avant ces réactions avant l'accouchement", a souligné Beyza Ustun, chercheuse à l'université de Durham et auteure principale de l'étude.