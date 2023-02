"Dans le tempo", le podcast sur les multiples facettes du monde de la musique

Déjà fort d’une quarantaine d’épisodes et entamant maintenant sa 3e saison, le podcast reçoit des invités très variés que ce soit au niveau de leur genre musical de prédilection ou de leur place dans le monde de la musique.

Du DJ et producteur Para One au youtubeur PV Nova en passant par des employés de Deezer, Salman et Daz reviennent sur le parcours de leurs invités et sur leurs expériences respectives. "Dans le tempo" est rempli d’informations, d’anecdotes mais aussi de conseils concernant l’industrie musicale.

D'une durée moyenne d'1h30, le podcast est disponible en vidéo sur Youtube, mais aussi en audio sur des plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer.