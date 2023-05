Dans le sillage de la K-pop, la littérature coréenne brille à l’international

Cet engouement pour les auteurs sud-coréens transparaît dans les listes des livres sélectionnés pour plusieurs prix littéraires de renommée internationale, selon le Korea Times. Cheon Myeong-kwan a ainsi fait partie des six finalistes de l’édition 2023 du Booker Prize pour "Whale", un roman sur les vies croisées de trois personnages dans un village reculé de Corée du Sud. Le jury, présidé par l’écrivaine française Leïla Slimani, a salué l’originalité de l’intrigue, en ajoutant qu’il s’agit d’un ouvrage que l’on "dévore et dans lequel on vit pendant un certain temps".

C’est la troisième fois qu’un auteur sud-coréen est en lice pour ce prestigieux prix littéraire britannique, comme le souligne le Korea Times. Avant Cheon Myeong-kwan, Han Kang et Bora Chung avaient tous deux fait partie des six finalistes du Booker Prize. À noter que Han Kang avait été retenu en 2016 pour "The Vegetarian" ("La Végétarienne"), et en 2018 pour "Cursed Bunny".

La nomination d’écrivains sud-coréens au Booker Prize montre que la littérature du pays asiatique est dynamique à l’étranger. Un phénomène qui fait les choux gras des éditeurs. Pour preuve, la traduction en anglais de "Whale" est parue au Royaume-Uni en janvier et aux États-Unis en mai, d’après le Korea Times. Ce roman de Cheon Myeong-kwan a également été publié en allemand, en russe, en japonais et en turc. Un autre de ses ouvrages datant de 2015, "Modern Family", connaîtra un sort similaire dans les prochains mois.