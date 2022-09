Dans le secret des hiéroglyphes avec les frères Champollion

L’étude récente des archives familiales éclaire d’un jour nouveau cette aventure intellectuelle que fut le déchiffrement. C’est à la lumière de ces dernières connaissances scientifiques et des dernières trouvailles dans les échanges épistolaires de Jean-François Champollion avec son frère que la vie de ce génie se relit.

Tout au long de la vie du découvreur, une relation épistolaire va le lier à son frère et près de 700 lettres dont certaines encore inédites, forment aujourd’hui un matériau scientifique permettant aux égyptologues et aux historiens de mieux évaluer l’importance de l’apport scientifique et humain de Jacques-Joseph, l’ainé des Champollion.

Ces lettres permettent aussi de retracer le contexte socio politique et les tensions qui sous-tendent la France entre la fin de l’empire et la terreur blanche de Louis XVIII.

De grands personnages secondaires apparaissent au fil de l’histoire de cette fratrie comme leur protecteur, le préfet de l’Isère Jacques Fourier ou encore, le savant anglais Thomas Young qui fut jusqu’à la fin le meilleur ennemi de Jean-François.

En remontant le Nil, sur ses pas, nous découvrirons, le choc esthétique et personnel que fut pour Champollion, la découverte des temples et des tombeaux de l’antique Égypte. Nous verrons comment grâce à son travail sur les œuvres et l’écriture, il va en quelques années poser les fondations de l’égyptologie moderne.