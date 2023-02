Ce jeudi auront lieu d’énormes commémorations dans la cité meurtrie des bords de la Volga. Une démonstration de puissance qui se sert, plus que jamais, du souvenir de la terrible bataille. Des citoyens russes, qui, en grand nombre, reprennent le lien entre deuxième guerre mondiale et guerre en Ukraine voulue par le Kremlin. "À l’époque, l’Allemagne nazie et ses alliés avaient mésestimé les spécificités de l’Union soviétique, sa puissance et le patriotisme de son peuple. (Et) aujourd’hui, l’Occident espère que la Russie soit faible" explique ainsi un habitant à l’agence France presse, ajoutant "Il est évident que nous combattons le fascisme".