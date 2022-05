Dans le rétro : retour sur la variole, ce mal qui laissa bien des cicatrices dans l’Histoire

Tandis que la peste noire terrorisera les peuples et fera des ravages dantesques en Europe lors de la moitié du XIVe siècle, la variole, elle, connaîtra son heure de gloire lors de la conquête du " Nouveau Monde ". Elle partira avec les conquistadors et se répandra comme une traînée de poudre dans les Amériques. Un nouveau variant apparu aussi, et on estime que des dizaines de millions d’Amérindiens y ont laissé leurs peaux. Il se pourrait que les populations précolombiennes aient été confrontées à une maladie similaire, mais pas du tout avec cette intensité dans la virulence.

Les Antilles, l’empire Inca, les côtes brésiliennes… Ayant une plus faible immunité que les Européens et des coutumes plus propices à la contagion, ce fut une véritable boucherie pour les indigènes. L’Empire Aztèque comptait environ 18 millions d’habitants au XVe siècle. Un siècle plus tard, le chiffre serait tombé à… 1 million. Cortès et ses camarades amenèrent sur ces terres un cocktail détonnant : guerre, pillage, variole.