Dans le rétro : Nova Kakhovka (2023), Yser (1914), Rühr (1943)… retour sur le « warWilding », quand l’eau devient une arme de guerre

Après d’intenses combats et une première petite inondation autour de Nieuport la nuit du 21 octobre. C’est le général Dossin (celui qui donnera son nom à la caserne de Malines) qui donne l’ordre d’inonder le " Groot Noord Nieuwlandpolder ". Le but : ouvrir les vannes situées et attendre que la marée haute s’engouffre dans les terres. Quelques kilomètres sont inondés. L’opération est un succès. Mais les Teutons ne tardent pas à lancer de nouvelles contre-offensives, notamment dans le secteur de Dixmude. La pression s’intensifie sur le front et la petite armée belge n’a bientôt plus de munition. Les opérations vont alors se poursuivre à plus grande échelle.

On ne sait pas exactement qui aura eu l’idée, mais elle s’avérera être géniale : inonder toujours… Mais plus. Et la zone est bien précise : entre le cours de l’Yser et le remblai de la voie de chemin de fer qui relie Nieuport à Dixmude. Pour cela, des travaux sont nécessaires pour colmater une partie du remblai et la conception d’une digue entre le canal de Furnes et la voie ferrée.